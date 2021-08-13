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Пятница, 13 августа 2021, 14:37 мск

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Рост цен в России: ФАС начала проверку возможного сговора крупнейших торговых сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала внеплановые проверки крупнейших торговых сетей в связи с возможным сговором по росту и поддержанию цен на социально значимые товары. Как сообщает ведомство, поводом стали обращения граждан.

«С целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен», – отмечают в ФАС.

В рамках проверок служба произведет оценку ценообразования, а также изучит причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов. «В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей», – пояснили в ведомстве.

Предполагается, что окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки и анализа всей полученной информации.

Москва, Мария Соколова

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