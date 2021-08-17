Власти подготовят открытие свободной таможенной зоны на Курилах к 1 сентября

Правительство РФ к 1 сентября завершит подготовку к открытию свободной таможенной зоны на Курилах. Во время Восточного экономического форума власти назовут период и условия освобождения от налогов, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр отметил, что Курильские острова не только край с хорошим туристическим потенциалом, но и привлекательное место для открытия новых предприятий.

«Наши цели – полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и введение режима свободной таможенной зоны. До 1 сентября эта работа будет завершена», – сказал Чекунков в беседе с «Известиями».

По его словам, правительство намерено действовать «более агрессивно в хорошем смысле слова», чтобы привлечь инвесторов.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал создание свободной таможенной зоны на Курилах в конце июля. Планировалось освободить от основных налогов все основные виды деятельности, за исключением финансового посредничества, производства подакцизных товаров и вылова ценных биоресурсов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.08.21

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