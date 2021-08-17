Самозанятых подростков в России стало вдвое больше с начала года

Подростки все чаще оформляются как самозанятые для подработки. За первые семь месяцев 2021 года их число увеличилось вдвое и превысило 40 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

В начале года статус самозанятого имели 19,5 тыс. россиян до 18 лет. В июле их число почти достигло 41 тыс. человек. В июле прошлого года самозанятых подростков насчитывалось 17,5 тыс.

В налоговой службе популярность статуса объяснили простотой получения и использования.

Больше всего самозанятых подростков зарегистрировано в Москве – 7,9 тыс. человек. В пятерке лидеров также Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Подмосковье (2,7 тыс.), Татарстан (2,3 тыс.) и Краснодарский край (1,8 тыс.).

Как сообщал «Новый День», оборот самозанятых в налоговой службе оценили в 300 млрд рублей, с которых они отдали в бюджет 10 млрд. В Минэкономразвития РФ спрогнозировали регистрацию порядка 2,5 млн самозанятых граждан к 2024 году.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.08.21

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