Налоговая служба оценила выручку самозанятых и уплаченные ими налоги

Самозанятые россияне заплатили в качестве налогов 10 млрд рублей. Об этом сегодня сообщила заместитель главы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации. По ее словам, оборот самозанятых в налоговой службе оценили в 300 млрд рублей.

«По данным налоговой службы, на текущий момент оборот, то бишь выручка самозанятых граждан от оказанных работ и услуг, [составила] порядка 300 млрд рублей, – сказала она. – И порядка 10 млрд рублей самозанятыми гражданами уплачен налог в бюджет РФ».

Замминистра отметила, что, согласно паспорту нацпроекта, к 2024 году в России прогнозируется порядка 2,5 млн самозанятых граждан. «Но мы сейчас видим, что этот режим пользуется достаточно большой популярностью», – пояснила Илюшникова, добавив, что в связи с этим появились «вопросы разграничения правоприменительной практики между предпринимательскими или трудовыми отношениями, или взаимодействия по аналогии работодатель – работник».

«Специфика этого режима в том, что он простой и легкий в применении, и не хотелось бы достаточно жестко идти в регулирование по отдельным видам деятельности, – заявила замглавы министерства экономического развития РФ. – Это основной инструмент обеления тех людей, которые, как говорил в свое время Владимир Владимирович, занимаются гаражной экономикой».

При этом Илюшникова сообщила, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, позволяющий несовершеннолетним россиянам получать статус самозанятого. «В ближайшее время Минфином будет внесен в Государственную думу, а далее соответственно и Советом Федерации будет рассмотрен законопроект о том, что статус самозанятых могут получать несовершеннолетние граждане, достигшие 16 лет, но которым еще не исполнилось 18, – сказала она. – Это важная мера, о которой говорил президент, и мы надеемся на поддержку, в том числе, и со стороны Совета Федерации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.21

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