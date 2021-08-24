Глава Минтранса назвал причину подорожания перевозок продуктов

Выход компаний перевозчиков из серой зоны привел к росту цен на их услуги. По данным Минтранса РФ, многие из них ранее уклонялись от налогов.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев объяснил подорожание услуг на доставку продовольствия от производителей. Он отметил, что многие перевозчики обновили автопарк, а это потребовало затрат. Еще одной причиной стала смена статуса на официальный для ряда компаний.

«Многие работали в серой зоне, уклоняясь от налогов, от необходимости выполнять определенные процедуры по безопасности. Сейчас они вынуждены выходить и «обеляться», – пояснил Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».

Среди причин министр также назвал подорожание топлива. Минтранс и Минпром отслеживают ситуацию с ценами на бензин и услуги перевозчиков.

«Мы их отдельно мониторим, они выравниваются сейчас, цена уменьшается», – заверил глава Минтранса.

Как сообщал «Новый День», производители продуктов питания пожаловались на рост цен на перевозку на 10-160% по сравнению с прошлым годом. Среди причин участники рынка назвали отъезд водителей-мигрантов, платные дороги, дорожающее топливо и запчасти.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.08.21

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