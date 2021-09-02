Рынок труда в России вернулся на доковидный уровень

Безработица в России вернулась к уровню, установленному до пандемии – 4,5%. Рынок труда в стране заметно изменился, но в целом восстановился, рассказал глава Минтруда Антон Котяков в ходе ВЭФ.

«По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся на допандемический уровень, сейчас уровень безработицы в России 4,5%. В целом рынок труда восстановился», – сказал министр.

Котяков добавил, что заметно изменились трудовые условия – многие не спешат возвращаться с «удаленки». При этом растет число самозанятых россиян: уже з около трех миллионов граждан выбрали такой режим трудовой деятельности. Минтруда ожидает, что к 2030 году число самозанятых достигнет 11 млн.

Напомним, по итогам июня безработица составляла 4,8%. До пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7%. Минтруда следит за сложной ситуацией с рынком труда в 12 регионах, в числе которых Ингушетия, Республика Тува и Чечня.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 02.09.21

Прокуратура: долги по зарплате на Сысертском хлебокомбинате были и раньше. / Школам Сысерти после закрытия хлебокомбината нашли новых поставщиков: «Дети у нас не голодают». / В России вырастет размер материнского капитала. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»