«Подошли вплотную»: безработица в России близка к доковидному уровню

Уровень безработицы по итогам июня приблизился к показателю, который был в России до пандемии коронавируса. Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что таких значений планировалось достичь только к концу года.

По его оценке, безработица «хорошими темпами» возвращается на допандемический уровень.

«По итогам июня мы имеем отметку 4,8%. До пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7%. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года», – сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Как сообщал «Новый День», в 20 регионах РФ уровень безработицы вернулся к допандемийным, а еще 12 министерство держит на контроле из-за сложной ситуации. Самая высокая безработица в Ингушетии (32,2%), Тыве (20,4%) и Чечне (18,1%).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.08.21

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