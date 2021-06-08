Названы регионы с самой высокой безработицей

Больше всего безработных в кавказских республиках, а меньше всего – на Ямале и в Петербурге. При этом, 20 регионов России вернулись к допандемическому уровню безработицы, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за февраль-апрель 2021 года.

Самая высокая безработица в Ингушетии (32,2%), в Тыве (20,4%), в Чечне (18,1%). Пятерку замыкают Дагестан (16,4%) и Алтай (14,7%). Эксперты отметили, что на Северном Кавказе высокая безработица связана с высокой рождаемостью. К тому же, многие работают нелегально, что не отражается в статистике.

Самые низкий уровень безработицы в Ямало-Ненецком АО – 2,4%, Санкт-Петербурге и Чукотке – по 2,5%, Татарстане – 2,8%. В Москве показатель составил 3%. По мнению экспертов, эти регионы наиболее развиты, в них много предложений работы. А низкие выплаты для безработных стимулируют жителей искать рабочие места.

По данным Минтруда, в 20 регионах РФ уровень безработицы вернулся к показателям, которые были до пандемии, а в 12 – ситуация настолько сложная, что за ней следят в министерстве.

Пик безработицы пришелся на август 2020 года: средний показатель по стране был 6,4%. Сейчас он снизился на 1,2 п.п.

Как сообщал «Новый День», пик безработицы в Москве достигнут в октябре, тогда она выросла почти в семь раз. Рост безработицы вошел в топ-5 причин, по которым беспокоятся россияне. На первом месте оказались инфляция и рост цен (62%), на втором – низкие зарплаты (56%). Об экономическом кризисе волновались 30% опрошенных, росте безработицы – 27%, о социальном расслоении – 25%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.06.21

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