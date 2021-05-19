Больше половины россиян испытывают стресс из-за роста цен и низких зарплат

Уровень тревожности у жителей России в 2021 году по сравнению с предыдущим снизился, но все еще довольно высок. Больше половины опрошенных россиян (55%) испытывают стресс, тогда как в прошлом году таких было 79%. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир». Больше всего людей беспокоят рост цен и низкие зарплаты.

Согласно данным опроса, самый высокий уровень стресса испытывают жители РФ в возрасте до 40 лет (61%), среди людей старшего возраста от 51 года до 74 лет таких оказалось 42%, сообщает РБК.

Больший уровень тревожности, как и в прошлом году, проявили женщины, однако разрыв с мужчинами сократился. Если в 2020 году о стрессе говорили 72% мужчин и 84% женщин, то в текущем – 51% мужчин и 56% женщин.

Россиян в основном волнуют инфляция и рост цен (62%), низкие зарплаты (56%), экономический кризис (30%), рост безработицы (27%) и социальное расслоение (25%).

В исследовании участвовали более 3,5 тыс. респондентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.21

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