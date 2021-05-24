Пандемия: уровень безработицы в Москве вырос в семь раз

В Москве во время периода пандемии коронавируса уровень безработицы вырос почти в семь раз. Об этом сообщил заместитель директора городского центра занятости населения Андрей Тарасов. По его словам, работу искали 224 тысячи жителей столицы.

«Прошлый год был достаточно сложный... Уровень безработицы в Москве вырос практически в семь раз, пик был достигнут в октябре 2020 года», – сказал Тарасов в понедельник на форуме для самозанятых в Москве, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, в октябре работу искали 224 тысячи москвичей. До пандемии уровень безработицы в городе составлял в среднем 28-30 тысяч человек.

Тарасов добавил, что в этих условиях в городе выросло число регистраций самозанятых. «Май прошлого года – мы помним, что это был разгар пандемии – на территории города был всплеск регистраций (самозанятых). На тот момент было зарегистрировано около 30 тыс. самозанятых в городе», – уточнил он.

Чиновник также пояснил, что основная масса самозанятых, зарегистрированных в тот период, работала в сферах логистики и доставки.

Уровень безработицы в Москве сокращается последние месяцы. По состоянию на май, этот показатель составил 0,7%, что в два раза меньше итоговых показателей 2020 года.

Москва, Светлана Антонова

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