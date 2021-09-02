Миллер назвал дату первой поставки по «Северному потоку-2»

Первый газ по трубопроводу «Северный поток-2» пустят еще до конца года. Поставки начнутся в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«В этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток-2» на европейский рынок», – приводит его слова издание «Известия».

Как сообщал «Новый День», пусконаладочные работы на первой ветке «СП-2» завершаются, газопровод близок к началу эксплуатации. Строительство второй ветки почти закончено, ее вскоре тоже начнут готовить к запуску.

Трубопровод «Северный поток-2» соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что трубопровод будет качать природный газ в Европу с мощностью 55 млрд кубометров в год.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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