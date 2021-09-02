Эксперт: реальная безработица вдвое выше официальной

Эксперт оспорил снижение безработицы в России до допандемийного уровня. Реальная численность безработных вдвое выше официальных данных, заявил проректор Академии труда и социальных отношений, экс-замминистра труда РФ Александр Сафонов.

По его словам, число вставших на учет в службе занятости не показывает реальное количество безработных. И это справедливо для любого государства, в том числе для России.

«Общая численность безработных может быть выше в два раза, поскольку есть определенные категории людей, которые не обращаются в службы занятости. В нынешней ситуации общее количество безработных в России в пределах 2,5 млн человек», – приводит слова Сафонова «Интерфакс».

В 2019 году на учете состояли 700 тыс. человек, то есть безработица не вышла на доковидный уровень. Сафонов назвал ситуацию с безработицей более сложной, чем в период до пандемии, из-за неустойчивых темпов роста ВВП.

Напомним, глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил о стабилизации рынка труда и снижении безработицы до 4,5%, то есть доковидного уровня. По итогам июня министерство сообщало о безработице в 4,8%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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