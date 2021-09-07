Экспорт шоколада из России вырос почти на четверть

Поставки шоколада из России за рубеж увеличились на 23% в годовом выражении по итогам первых шести месяцев 2021 года. Еще больше российские производители стало продавать мороженого и газированных напитков, пишут «Известия» со ссылкой на данные Россельхозбанка.

Объем экспорта шоколада составил 340 млн долларов, а сама сладость оказалась в топ-10 самых экспортируемых товаров. В целом объем экспорта продукции АПК за полгода вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 15,5 млрд долларов.

Так, продажи за рубеж газированных напитков увеличились почти вдвое, на 48%. Но объем продаж не смог догнать показатели шоколада – 153 млн долларов за полгода. Мороженого экспортировали на 38% больше, всего на 47 млн долларов.

Больше всего шоколада вывозят в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Китай, поставки идут в 94 страны. Основные покупатели мороженого – США и Казахстан.

Как сообщал «Новый День», по итогам первого квартала Россия увеличила поставки на 11,8% в денежном и на 18,6% в натуральном выражении. Аналитики прогнозировали рост экспорта шоколада и кондитерских изделий до 765 млн долларов к концу 2021 года. Тогда Россия потеснит Швейцарию на международном рынке и войдет в десятку крупнейших поставщиков шоколада.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.09.21

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