Кремль отреагировал на призыв Кудрина к новой распродаже госсобственности

В Кремле прислушиваются к мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, но насчет его идеи о сокращении госсектора в экономике «есть разные точки зрения». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью Кудрина о необходимости новой волны приватизации в посткризисный период, чтобы «вывести страну на новый уровень эффективности».

Как подчеркнул Песков, «приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», передает «Интерфакс».

«Мы с вами также помним, что на протяжении нашей последней новой истории, последних годов мы неоднократно сталкивались с тем, что в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства», – отметил пресс-атташе Кремля.

Это обходилась государству в огромные инвестиции, так как возрождать предприятия «приходилось практически с нуля», указал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства не преминул отметить «огромные опыт» и «широкие экспертные знания» Кудрина как экономиста, заверив, что его точку зрения в Кремле считают важной. «Вместе с тем есть и другие экспертные точки зрения», – отметил Песков.

В целом, продолжил он, рынок перешел к процессу восстановления, но «в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего». Песков при этом отметил, что никаких решений о переходе к масштабной приватизации не принималось.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.09.21

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