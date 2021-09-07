«Пора сокращать госучастие в экономике»: Кудрин призвал к новой приватизации

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о необходимости сократить госсектор в экономике страны в период посткризисного развития. Это позволит вывести страну на новый уровень эффективности. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в журнале «Компания».

Руководитель СП отметил, что Россия, как и многие другие страны, нарастила присутствие государства в экономике Россия после кризиса 2008-2009 годов. По его словам, госсектор может играть временами важную роль, но «ему пора начать сокращаться». «Особого пути» в данной ситуации нет – госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», – полагает Кудрин. По его мнению, «экстренная терапия несет в себе много рисков в случае, если ее вовремя не свернуть, а <…> конкурентные механизмы замещаются административным ресурсом и лоббистскими возможностями».

Глава контрольного ведомства сравнил топ-10 крупнейших компаний США и России. Кудрин отметил, что среди десяти крупнейших российских компаний частными являются только четыре, тогда как среди десяти крупнейших компаний США нет ни одной с государственным участием.

По его мнению, российские компании с госучастием «менее пластичны в плане управления», так как госпредприятия «сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники». По данным Счетной палаты, чиновники одновременно представляют интересы государства в 20 и более компаниях. «Это негативно сказывается на скорости принятия решений, на постановке прорывных, меняющих вектор движения целей», – отметил глава палаты.

Кудрин считает, что государству следует выходить из отраслей, живущих в условиях рынка, и оставаться лишь там, где это необходимо, – в безопасности, социальной сфере. «В остальных отраслях инициатива должна перейти к частному бизнесу», – полагает глава Счетной палаты. По его словам, «в силу масштабности российского госсектора процесс этот будет не быстрый, к тому же сокращаться он будет далеко не «под ноль». В связи с этим одной из приоритетных является задача «повышения эффективности и результативности управления госсобственностью», указал Кудрин.

Напомним, в мае Счетная палата РФ опубликовала отчет, согласно которому исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние 10 лет.

В июне президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, высказался за продолжение приватизации госсобственности. Кудрин тогда отметил, что процесс приватизации в РФ может активно возобновиться с окончанием коронавирусного кризиса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.09.21

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