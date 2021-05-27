Полный провал: Счетная палата признала неэффективной приватизацию в РФ

Исполнение плана приватизации федерального имущества в России в 2017-2019 годах оказалось рекордно низким за последние 10 лет. Об этом говорится в отчете Счетной палаты. По данным ведомства, за этот период в стране приватизировали только 25% запланированных предприятий. При этом саму программу приватизации изменяли 58 раз, констатировало контрольное ведомство.

Так, приватизация 21 пакета акций была приостановлена, рассказал аудитор Андрей Батуркин на коллегии по итогам анализа. Более того, отметил он, «в план включались объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин». Кроме того, были выявлены «случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей», добавил аудитор.

В результате, по данным СП, поступление средств в федеральный бюджет от приватизации заметно снизилось. Если в 2017 году казна пополнилась на 15,1 млрд рублей, полученных от продажи госсобственности, то в 2019 лишь на 12,1 млрд рублей.

Всего в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах поступило 40,8 млрд рублей, или 82,3% бюджетных назначений, указали аудиторы.

Причинами низких поступлений в госказну стали отсутствие крупных продаж, рост доли продаж федерального имущества на «вторичных» торгах, то есть посредством публичного предложения и без объявления цены, а также неэффективная работа агентов по продаже федерального имущества. Также на результативности плана приватизации негативно сказались изменения документов стратегического планировании, добавили в СП.

Таким образом, фактические темпы приватизации недостаточны для достижения поставленной кабмином РФ цели повышения темпов экономического роста в стране «за счет сведения к минимуму участия государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках к 2024 году», констатировал Батуркин.

В то же время в СП понадеялись на перелом такой тенденции, отметив, что в 2020 году, несмотря на пандемию, Росимущество выполнило план по поступлению в федеральный бюджет средств от продажи акций – по сравнению с 2019 годом они увеличились на 9%.

Москва, Наталья Петрова

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