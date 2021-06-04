Приватизация России продолжится: Путин высказался за дальнейшую распродажу госсобственности

В России продолжится приватизация госсобственности. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше. Мы это и делаем», – сказал он (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

При этом глава государства обратил внимание, что в крупнейших российских компаниях есть иностранные акционеры. В их числе Путин упомянул «Роснефть» и Сбербанк. «Вот напротив сидит руководитель Сбербанка (Герман Греф) – там же иностранных акционеров у нас почти половина – 47% или 48%», – уточнил Путин.

По его словам, стратегической целью развития российской экономики является привлечение частных инвестиций, но это не означает, что власти будут спешить с приватизацией государственных активов. «Работать на здравый смысл я делаю ставку, пояснил президент. – И на конкретные условия, в которых мир находится и российская экономика. В период кризисов всегда во всем мире, во всех странах доля государства растет. И как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса – и по количеству компаний, и по объему их оборота. Ничего нового для России здесь нет».

«Если говорить просто о процессах приватизации, они тоже у нас продолжаются, просто мы стараемся делать это аккуратно, исходя из конъюнктуры рынка – что можно продать, за сколько можно продать и надо ли продавать в тех условиях, в которых мы находимся. Но кардинально наша цель заключается в том, чтобы развивать рыночные отношения в стране и поддерживать частный бизнес, привлекать частных инвесторов», – пояснил Путин.

После выступления президента глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах форума уточнил, что процесс приватизации в РФ может активно возобновиться с окончанием коронавирусного кризиса. «Я считаю, что стратегически сохраняется необходимость приватизировать все то, что может работать в рынке, где есть конкуренция, что не связано с государственной безопасностью. Список таких предприятий достаточно большой. Я думаю, что кризис закончится и можно возвращаться к такой более серьёзной приватизации», – сказал Кудрин, слова которого цитирует РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о конкретных госкомпаниях, которые можно было бы приватизировать, Кудрин сказал, что «список известный».

Как сообщал «Новый День», ранее Счетная палата РФ опубликовала отчёт, согласно которому исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние 10 лет.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

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