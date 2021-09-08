Минэкономразвития предсказало новый рост цен на продукты

Рост цен на продукты питания продолжится в рамках мировой тенденции. Подсолнечное масло и пшеница снова дорожают, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Министр отметил, что в будущем рынок снова ждет повышение цен.

«Этот процесс точно не закончен. В августе возобновился рост цен на пшеницу и подсолнечное масло. Это все подстегивается очень разными оценками урожая в разных регионах мира», – пояснил Решетников во время Московского финансового форума.

Он добавил, что подорожание промышленных товаров вслед за продовольствием стало «естественной реакцией мировой экономики». Причиной стали дефицит бюджета и продолжительный период мягкой денежно-кредитной политики.

Как сообщал «Новый День», эксперты спрогнозировали новый кризис цен на агропромышленную продукцию. Несмотря на высокие пошлины на экспорт семян подсолнечника фермеры все равно несут убытки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.09.21

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