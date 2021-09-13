Биржевая цена газа в Европе достигла исторического максимума

Цена газа на европейском рынке в очередной раз обновила рекорд. В ходе торгов стоимость октябрьского фьючерса на «голубое топливо» по индексу нидерландского хаба TTF преодолела отметку $730 за тысячу кубометров, следует из биржевых данных.

Согласно данным лондонской биржи ICE, в начале сегодняшних торгов цена газа с поставкой в октябре составляла $713,1, но к 9:30 мск взлетела до 728,2 доллара, а чуть позже достигла $730,1, передает «Прайм».

Неделю назад цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку $650 за тысячу кубометров. А в минувшую пятницу стоимость «голубого топлива» достигла исторического максимума – $710 долларов.

Надо отметить, что газ в Европе дорожает с начала года, и в целом биржевые цены на топливо выросли более чем в полтора раза. Взлету цен способствовали несколько причин, в том числе сокращение поставок СПГ из США и августовская авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Аналитики, впрочем, называют главной причиной высоких цен на газ в Европе низкий уровень запасов в газохранилищах ЕС и нежелание «Газпрома» наращивать закачку газа в хранилища или продажи на спотовом рынке накануне запуска «Северного потока – 2».

По мнению экспертов Российского газового общества, биржевые цены на газ на европейском рынке продолжат рост при сохранении антироссийской политики Брюсселя.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, «Газпром» сообщил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Ранее глава российского газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что начать поставки газа по новой магистрали планируется до конца 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.09.21

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