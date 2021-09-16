Почти четверть россиян получили прибавку к зарплате в 2021 году

Примерно четверть (24%) опрошенных россиян рассказали о повышении зарплаты в текущем году. Среди них меньше 10% занятых в сфере ИТ и телекома, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Среди опрошенных больше всего работников промышленных производств – около трети. 24% заняты в сфере транспорта и логистики, 12% – в строительстве. Среди респондентов только 8% сотрудников ИТ или телеком-компаний, 6% работают в общепите.

Опрос проведен в сентябре среди 6 000 россиян старше 18 лет из всех регионов РФ.

Как сообщал «Новый День», зарплаты на рабочих специальностях выросла на 15% в связи с конкуренцией на фоне оттока мигрантов. В строительстве за первое полугодие 2021-го зарплаты увеличились на 9,8%.

Москва, Наталья Рязанова

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