Хватит на 100 лет: назван срок исчерпания запасов газа в России

Россия обладает самыми крупными в мире запасами газа, стране хватит «голубого газа» на 100 лет. Такое заявление сделал сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», – цитирует Миллера ТАСС.

Глава газового холдинга добавил, что некоторые месторождения, которые сейчас разрабатываются на Ямале, будут работать до 2132 года. В связи с этим «перспективы поставок трубопроводного газа очень большие», отметил он.

Ранее врио главы Роснедр Евгений Петров заявил, что рентабельных запасов нефти России хватит примерно на 20 лет. Он также отметил, что самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь. В то же время, по его оценке, разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.09.21

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