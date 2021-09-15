В Роснедрах оценили запасы нефти в России

Россия обладает рентабельными запасами нефти, которых хватит примерно на 20 лет. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров.

По его словам, запасов нефти, которые есть сейчас, хватит на порядка 20-21 год. Этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов «черного золота», передает ТАСС.

В настоящее время в России самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь. «Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет», – указал Петров.

Он добавил, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Как ранее сообщал «Новый День», в Югре молодые нефтяники дали клятву и прошли обряд помазанья нефтью. Данная традиция соблюдается уже много лет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.09.21

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