Голикова завернула план Минтруда по борьбе с теневой занятостью

Минтруду РФ предстоит доработать план по выявлению теневой занятости россиян. После рассмотрения проекта вице-премьер Татьяна Голикова вернула его в работу, передает ТАСС.

В министерстве составили перечень мероприятий, которые помогут найти граждан, работающих неофициально. Голикова поручила согласовать их проведение с регионами и заинтересованными ведомствами.

«Минтруду поручено доработать план мероприятий и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями», – сообщили в секретариате вице-премьера.

Напомним, на 1 августа уровень безработицы в России вернулся к уровню, установленному до пандемии, – 4,5%. Рынок труда изменился в связи с уходом на удаленку. Также около трех миллионов россиян зарегистрировались как самозанятые. Минтруда ожидает, что к 2030 году число самозанятых достигнет 11 млн.

Москва, Наталья Рязанова

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