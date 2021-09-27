ФАС предписала «Пятерочке» снизить цены на продукты в Калмыкии

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Калмыкии направило ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в магазинах в Черноземельском районе, сообщила пресс-служба ФАС.

В ходе мониторинга стоимости продовольственных товаров представители ведомства выявили завышение цен на морковь и капусту в магазинах «Пятерочки» в Черноземельском районе Калмыкии, где торговая сеть занимает доминирующее положение.

В течение десяти дней компания «Агроторг» должна «прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов питания», подчеркнули в ФАС. В противном случае антимонопольное ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В ФАС напомнили, что закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар.

Напомним, на прошлой неделе ФАС предписала торговым сетям «Магнит» и «Пятерочка» прекратить необоснованное завышение розничных цен в Подмосковье.

В середине августа антимонопольщики начали внеплановые проверки крупнейших торговых сетей из-за жалоб граждан на рост цен.

Элиста, Наталья Петрова

Элиста. Другие новости 27.09.21

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