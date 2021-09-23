ФАС требует от «Магнита» и «Пятерочки» снижения цен на продукты

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области выдало торговым сетям «Магнит» и «Пятерочка» предупреждение снизить цены на продукты в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФАС установили, что в некоторых муниципальных образованиях, где эти ритейлеры занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала цены в других городских округах.

Компаниям «Агроторг» («Пятерочка») и «Тандер» («Магнит») выданы предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. «Срок исполнения предупреждений – 10 дней с момента получения», – говорится в сообщении ФАС. В случае игнорирования требования московское УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи со злоупотреблением доминирующим положением, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в середине августа антимонопольщики начали внеплановые проверки крупнейших торговых сетей в связи с возможным сговором по росту и поддержанию цен на социально значимые товары. Поводом послужили обращения граждан.

В начале сентября рязанское УФАС возбудило дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» – ритейлеров заподозрили в установлении монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. По данным ведомства, торговые сети устанавливали торговую наценку на овощи в сравнении с закупочными ценами свыше 50%, а в ряде случаев наценка превышала 100%.

Москва, Наталья Петрова

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