Наценка свыше 50%: «Магнит» и «Пятерочку» заподозрили в монопольно высоких ценах на овощи

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Рязанской области возбудило дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» – ритейлеров заподозрили в установлении монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что территориальные управления антимонопольной службы проводят постоянный мониторинг в опте и рознице социально значимых продуктов, включая овощи.

В августе 2021 года рязанские антимопольщики проверили, насколько обоснованно выросли цены на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях региона: «Магните» и «Пятерочке».

В итоге УФАС получила данные, которые говорят о том, что нынешним летом «Магнит» и «Пятерочка» устанавливали существенную торговую наценку на картофель, лук, капуста, морковь в сравнении с закупочными ценами – свыше 50%. «В ряде случаев наценка превышала 100%», – подчеркивает ведомство.

При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства ритейлерам грозят штрафы, предусмотренные ст. 14.31 КоАП РФ (Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке), отметили в ФАС.

Напомним, в середине августа ФАС начала внеплановые проверки крупнейших торговых сетей в связи с возможным сговором по росту и поддержанию цен на социально значимые товары. Поводом послужили обращения граждан

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.09.21

Прокуратура начала проверку из-за вони нечистот на Химмаше. / Курганский губернатор Шумков пообещал снизить уровень госдолга региона. / Выращивающим растения для фармацевтической и косметической отраслей обещают помощь государства. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»