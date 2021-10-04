Цены в подмосковных «Магнитах» и «Пятерочках» снизились после предупреждения ФАС

Торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» в Московской области снизили цены на ряд продуктов. Мука, хлеб, курица и свинина подешевели после предупреждения, выданного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
«Торговые сети сообщили о снижении розничных цен в городских округах, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в других муниципалитетах», – рассказали в пресс-службе ведомства.
ФАС предупредила, что продолжит мониторить и анализировать цены на продукты питания.
Напомним, 23 сентября УФАС по Московской области предупредило компании «Агроторг» («Пятерочка») и «Тандер» («Магнит»), что они должны снизить цены на ряд продуктов. Специалисты узнали, что в магазинах торговых сетей хлеб, пшеничная мука, курица и свинина на 10% дороже, чем в других городских округах.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 04.10.21
Минфин одобрил свердловским городам дополнительные расходы на 20 млрд рублей. / Прокуратура выяснит, почему ветеран Великой Отечественной войны полгода живет без лифта. / В Кургане восемь улиц будут отключены от водоснабжения. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube