Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты получают жители Салехарда, Южно-Сахалинска и Москвы. Меньше всего зарабатывают в Элисте, Нальчике и Грозном, следует из исследования РИА «Новости».

Аналитики высчитали покупательную способность зарплаты в 100 крупнейших городах России, разделив среднюю зарплату на стоимость потребительского набора. Данные о средних зарплатах по городам взяты из официальной статистики за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям.

Жители Салехарда могут купить на среднюю зарплату почти пять потребительских наборов. Хотя абсолютная зарплата в городе составляет 106 тыс. рублей и уступает доходам москвичей и жителей Анадыря. На втором месте в рейтинге – зарплаты в Южно-Сахалинске. Абсолютная зарплата там на уровне 100 тыс. рублей.

Третье место по соотношению заработка и набора товаров заняла Москва. Следующими в списке оказались Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск. При этом, самая высокая зарплата в денежном выражении у жителей Анадыря – 129 тыс. рублей.

Работники в Элисте могут купить за среднюю зарплату (31,7 тыс. рублей) только 1,91 потребительского набора. Это самый низкий результат в рейтинге. В конце списка оказались также Нальчик, Грозный, Таганрог, Иваново, Владикавказ и Майкоп.

По данным аналитиков средние зарплаты в городах-лидерах и аутсайдерах отличаются в 2,5 раза. В среднем по России работники на зарплату могут купить 2,6 фиксированного набора товаров и услуг.

Напомним, 61% опрошенных россиян хотели бы увеличить свои доходы в два-три раза. Только 3% россиян удовлетворены тем, сколько они зарабатывают.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.10.21

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