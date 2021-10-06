В России могут сделать обязательной цветовую маркировку продуктов

Роспотребнадзор изучает инициативу об обязательности маркировки продуктов питания разными цветами. Ранее с такой идеей выступил общественный совет при ведомстве.

Авторы инициативы предлагают обозначать магазинные ценники продуктов с нормальным значением соли, сахара, жира и трансжиров зеленым цветом, а с их переизбытком – красным, пишут «Известия». Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй.

По информации издания, необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства.

Как отметил председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий Янин, главная цель маркировки – снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности уменьшение числа диагнозов «ожирение».

Между тем, по мнению исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, «светофорная» маркировка может дезориентировать россиян. По его словам, в «красной» категории могут оказаться многие обычные продукты, в том числе сливки, творог и сметана, поскольку в них содержатся жиры.

Эксперт отметил, что наличие жира в молочной продукции не делает ее вредной для потребителя. «Покупатель должен понимать, что лишь избыточное потребление части продуктов может иметь для здоровья негативные последствия, питание должно быть сбалансированным», – подчеркнул он.

Напомним, в 2018 году стартовал проект по цветовой маркировке продуктов питания, инициированный Роспотребнадзором. Участие в нем добровольное. Маркировку, информирующую о содержании сахара, соли и жиров, предлагалось помещать на упаковку продукции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.21

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