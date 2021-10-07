Овощи фрукты в России стали дорожать в пять раз быстрее

Цены на овощи и фрукты в России стали расти в пять раз быстрее всего за неделю, следует из данных Росстата. С 28 сентября по 4 октября рост цен с 0,3% поднялся до уровня 1,5%.

Самый большой ценовой разброс оказался на помидоры: в разных регионах они подорожали на 0,1-37,4%, а в среднем на 12% по стране. В 35 субъектах РФ рост составил до 10%, в 34 субъектах – от 10% до 20%. В 16 регионах помидоры подорожали на 20,1-37,4%.

Огурцы в среднем прибавили в цене на 6,3%. Средняя цена на картофель выросла на 4,4%, но в 8 субъектах она повысилась на 10,1-25,7%, а в 14 регионах стала меньше на 0,1-7,0%.

По данным Росстата, яблоки за неделю подешевели на 1,4%, лук репчатый – на 0,7%, капуста белокочанная – на 0,3%, морковь – на 0,2%.

Напомним, в конце сентября эксперт предупредил о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию. Большая часть овощей и фруктов поступает на прилавки из-за рубежа, и рост цен обгоняет инфляцию на 1-2 п.п..

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.10.21

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