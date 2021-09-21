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Вторник, 21 сентября 2021, 09:30 мск

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Осенью в России подорожают овощи и фрукты

Доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова предупредила о сезонном росте цен на фрукты и овощи. Дело в том, что большая часть продуктов этих категорий поступает в Россию из-за рубежа. Среди непродовольственных товаров сильнее прочих подорожает электроника.

Как правило, темпы роста цен на продукты превышают инфляцию на 1-2 п.п.. Согласно прогнозу Банка России по итогам года инфляция составит 5,7-6,2%. Следовательно, можно ожидать роста стоимости продовольствия примерно на 7-8% за год, пишет агентство «Прайм».

«Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортеров закладывать цену товара некоторую «подушку безопасности», поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше», – сказала Воронкова.

При этом экономист ожидает роста стоимости не только продуктов, но и товаров остальных категорий. За восемь месяцев текущего года непродовольственные товары в России уже подорожали на 5,61%. Тем временем, продолжает расти спрос на гаджеты. Расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть, в том числе и по причине роста цен на них.

По словам директора Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Евгения Балацкого, инфляция уже могла быть выше, но правительство сдерживало ее в преддверии выборов в Госдуму. «Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке, – указывает эксперт. – Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены».

Москва, Зоя Осколкова

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