Путин: США санкциями расшатывают позицию доллара как мировой резервной валюты

Используя доллар как инструмент для санкций США подрывают его преимущества как мировой резервной валюты. Даже союзники Вашингтона частично отказываются от долларов в своих резервах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Америка препятствует расчетам в долларах за санкционную продукцию. Поэтому Россия ищет на ходит другие способы расплачиваться с международными партнерами. А те, в свою очередь, проявляют осторожность и тоже сокращают расчеты в американской валюте.

«Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. Мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах. Другие страны видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара», – сказал президент в интервью телеканалу CNBC.

Стенограмма интервью опубликована на официальном сайте Кремля.

На фоне растущего госдолга США позиции доллара как мировой резервной валюты расшатываются еще сильнее. Путин отметил, что увеличение потолка американского госдолга вызовет рост инфляции, которая в Штатах увеличивается рекордными темпами. Следом за этим вероятен всплеск недоверия к национальной валюте.

«Это экономические причины, которые так или иначе подрывают доверие к валюте. Потому что все же задаются вопросом: а что дальше? США ‒ крупнейшая экономика мира, от ее самочувствия зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – добавил Владимир Путин.

Позиция доллара в США в мире волнует и американские власти. Президент Штатов Джо Байден 4 октября заявил, что потенциальный дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Дефолта удалось в очередной раз избежать благодаря решению Конгресса поднять верхнюю границу американского госдолга. В настоящее время она установлена на уровне 480 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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