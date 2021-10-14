Рестораторы предупредили о развитии теневого бизнеса из-за QR-кодов

Введение QR-кодов для получения услуг культуры и общепита грозит оживлением теневого бизнеса в этой сфере. Глава правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников предупредил, что от новых запретов могут пострадать предприниматели.

По мнению Веретенникова, россияне не станут прививаться только ради того, чтобы сходить в ресторан. Но востребованность услуг не станет меньше, что даст толчок для развития теневого бизнеса.

«Начинают ходить рейды, всех проверять. Но в это время отели в номерах начали проводить дискотеки, кафе и рестораны стали незаконными, теневой бизнес вылез», – сказал ресторатор в беседе с «Интерфаксом».

Честные бизнесмены вынуждены платить работникам, даже если клиентов мало или нет совсем. И это может негативно сказаться на экономике регионов и страны в целом.

«Нам тому примером Москва, на этом все и закончится. И начнется новая история под названием новый экономический кризис», – прогнозирует Веретенников.

Ассоциация рестораторов проанализировала опыт ограничений в субъектах. Они сделали вывод, что ограниченный доступ к кафе и дискотекам не имеет прямой связи с числом заболевших коронавирусом.

«Есть Бурятия, которая на 2 недели вводила полный локдаун, и меньше заболевших не стало. Но при снятии ограничений больше тоже не становится. Поэтому здесь вопрос личной ответственности», – подвел итог Веретенников.

Напомним, в ряде регионов России посещение клубов, ресторанов и развлекательных заведений разрешено только для жителей с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. В некоторых субъектах параллельно с кодом действует и медсправка о прививке.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 14.10.21

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