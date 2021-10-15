ФАС намерена удвоить штраф за неисполнение своих предписаний

Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в КоАП, ужесточающие санкции для бизнеса. Ведомство предложило забирать у компаний до 1/50 годовой выручки за игнорирование предписаний, пишут «Известия».

ФАС предложила дополнить статью 19.5 КоАП РФ положением об удвоении штрафов, если бизнес не исполняет требования ведомства. Это касается предписаний остановить ограничивающие конкуренцию соглашения, прекратить злоупотребление доминирующим положением и другие. Сейчас юридическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Планируется, что за неисполнение в срок второго и последующих предписаний компании будут наказаны двойным штрафом. Максимальный размер санкции предложено установить на уровне 1/50 годовой выручки за прошлый к нарушению год.

Пакет поправок передан на согласование в рабочую группу по регуляторной гильотине в сфере конкуренции.

Напомним, в конце сентября ФАС пригрозила штрафом в 1,3 млрд рублей сервису бронирования отелей и апартаментов Booking.com. Ведомство уличило компанию в злоупотреблении доминирующим положением, но сервис не исполнил предписание в срок.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.10.21

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