Названы регионы, где проще всего накопить на автомобиль

Россияне со средней по стране зарплатой могут накопить на покупку автомобиля за восемь лет. Но в ряде регионов нужно сумму можно собрать быстрее, например, на Чукотке – всего за 3,5 года.

Исследование проведено РИА «Новости» с учетом средней стоимости нового автомобиля в два миллиона рублей, а подержанного – в 800 тыс. рублей. Обычный работник со среднестатистической зарплатой сможет накопить эту сумму за 7,7 года, если будет откладывать 50% заработка на банковский счет под проценты.

Быстрее всего нужную сумму получат жители Чукотки (3,5 года), Ямало-Ненецкого автономного округа (3,6 года) и Магаданской области (3,9 года). Дольше других будут копить на машину автолюбители Кабардино-Балкарии – 11,1 года, Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Ивановской области – по 10,8 года.

Москвичи могут купить автомобиль уже через 4,6 года, если начнут копить, питерцы – через 5,8 года.

Ранее аналитики рассчитали, за какой срок жители российских регионов станут миллионерами. Быстрее всего скопить миллион рублей смогут жители Чукотки (8 лет), дольше остальных – жители Кабардино-Балкарии (почти 25 лет). Россиянам в 44 регионах РФ придется копить более 20 лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.10.21

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