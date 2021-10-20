«Почта России» вошла в число «чемпионов» мирового рейтинга

Всемирный почтовый союз (ВПС) включил «Почту России» в категорию чемпионов, куда попадают 20 лучших почтовых компаний в мире. В составленном союзом рейтинге российский оператор обогнал более ста конкурентов и занял 20-е место, рассказали в пресс-службе компании.

ВПС составил рейтинг на основе четырех параметров: надежность, масштаб сети, востребованность и умение приспосабливаться к изменениям. «Почта России» набрала 63,6 балла из 100 возможных. Компания доставляет отправления в среднем за 3,3 дня при сохранности посылок и писем в 99,99%. Партнерская сеть Почты за рубежом охватывает 192 страны.

По итогам оценки «Почта России» вошла в топ-20 среди 168 участников. Лидерам стала почтовая служба Швейцарии, набравшая 100 баллов. В первую пятерку вошли Германия (93 балла), Австрия (91), Япония (90) и Франция (88,4).

В «Почте России» отметили, что за 2020 год доставили клиентам 1,3 млрд писем и 225 млн международных посылок и мелких пакетов.

Как сообщал «Новый День», Федеральная антимонопольная служба России решила оштрафовать «Почту России», которая вдвое увеличивала стоимость посылок, отправленных из или в труднодоступную местность. ФАС призвала компанию отказаться от надбавки в 100%, но почта не исполнила требование в срок.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.10.21

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