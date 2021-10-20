Потери в десятки миллиардов: как власти РФ поддержат бизнес из-за введения нерабочих дней

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры поддержки бизнеса, прежде всего малого и среднего, который пострадает от введения нерабочих дней. Он при этом указал, что важно реализовать эти меры, а не просто наметить. Об этом глава государства заявил на совещании с кабмином.

Путин поддержал предложенные правительством меры поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса. Речь идет о единовременных выплатах предприятиям пострадавших отраслей МСБ в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника. Это обойдется в 27 млрд рублей из бюджета и охватит около 2 млн работников, сообщщил на совещании первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На выплаты могут рассчитывать предприятия общепита, гостиничного бизнеса, бытовых услуг, спортивной сферы, культуры, развлекательные заведения, организации в сфере дополнительного образования. Заявки можно будет подать с 1 ноября по 15 декабря через налоговую службу. Сами выплаты будут организованы, как ожидается, с 15 ноября по 31 декабря.

Помимо этого, снова заработает программа кредитной поддержки пострадавшего бизнеса, на нее выделят около 40 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

По оценке Белоусова, в целом по стране потери от нерабочих дней составят примерно 4 миллиарда рублей в сутки. Соответственно в расчете на двухнедельные рабочие дни это порядка 60 млрд рублей, отметил чиновник.

Ранее сегодня президент РФ согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой ввести на всей территории страны режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава государства призвал руководителей регионов с высокой заболеваемостью вводить нерабочие меры уже с 23 октября. При этом он допустил продление режима нерабочих дней и после 7 ноября при необходимости.

Также было решено, что режим работы предприятий общепита, сферы обслуживания, развлечений и спорта в каждом регионе будут определять власти субъектов в зависимости от эпидемиологической ситуации. Бизнес в своей работе должен будет ориентироваться на распоряжения региональных властей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.10.21

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