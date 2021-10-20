Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и допустил продление локдауна

Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести на всей территории страны режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно из-за резкого подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом он заявил на онлайн-совещании с правительством.

Глава государства подчеркнул, что работникам должна быть сохранена заработная плата в период нерабочих дней. «Сейчас очень важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения правительства об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», – заявил президент России.

Путин обратился к главам регионов с высокой заболеваемостью ковидом с призывом вводить нерабочие меры уже с 23 октября. По его словам, соответствующие полномочия у регионов есть. Путин при этом допустил продление локдауна и после 7 ноября, если это будет необходимо для борьбы с ростом заболеваемости Covid-19.

«В каждом субъекте Российской Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, исходя из этого, главам регионам предоставлено право устанавливать дополнительные меры, в данном случае установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней. Или при необходимости и продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», – заявил глава государства.

Ранее сегодня с инициативой ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября к Путину обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что ранее принятых ограничений недостаточно для улучшения ситуации с коронавирусом. При этом она предложила предоставить регионам с самой сложной эпидситуацией право ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября. Впервые это предложение было озвучено Голиковой накануне на заседании оперштаба правительства. Глава кабмина Михаил Мишустин поддержал инициативу.

Москва, Наталья Петрова

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