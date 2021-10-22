Минсельхоз рассказал о поддержке мясной отрасли ради стабильности цен

Правительство России приняло комплекс мер, чтобы предотвратить колебания цен на мясную продукцию. В Минсельхозе признали, что производители с прошлого года работают на фоне роста издержек.

Ранее производители колбас предупредили о подорожании своей продукции на 7-20% уже в конце октября. Они назвали причиной рост цен на сырье и упаковку.

Для поддержки животноводческих хозяйств правительство ввело «плавающая» пошлину на экспорт зерна и продлило на год импорт сои и соевого шрота. Доступными стали льготные кредиты на короткий срок, чтобы упростить закупку зерна, премиксов, витаминов. До конца года животноводческим предприятиям выделят еще 10 млрд рублей субсидий, чтобы частично компенсировать затраты на корма.

«Начиная с 2022 года распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний», – заверили в Минсельхозе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.10.21

Премьер Молдавии призвала ввести ЧП из-за дефицита газа. / На Украине прогнозируют закрытие 95% предприятий уже в ноябре. / Плохо греет и воняет: украинцы недовольны низким качеством газа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»