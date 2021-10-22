Поставщики колбас грозят поднять цены на 20% к концу октября

Торговые сети получили от производителей колбас предупреждения о повышении цен на 7-20%. Более 10 крупных переработчиков мяса готовы ввести новые расценки с конца октября – начала ноября, пишут «Известия».

Письма с просьбой принять повышение цен пришли, в том числе, от компаний «Дымов», «Мираторг», «Останкино», «Клинский». По данным АКОРТ, большинство поставщиков уведомили о подорожании продукции на 8-10%. «Ленте» сообщили о повышении цен на свинину и говядину на 4-25%.

Производители ссылаются на подорожание сырья и упаковки. В компании «Окраина» рассказали, что цена на говядину выросла на 11%, на курицу – на 13%, на свинину – на 29%. Упаковочные материалы подорожали на 15%, яичный меланж – на 20%. Институт конъюнктуры аграрного рынка подтвердил, что курятина в августе-сентябре подорожала на 50% в годовом значении, свинина – на 25-30%, говядина – на 20%.

Ритейлер согласен частично принять повышение цен на мясные изделия и полуфабрикаты в случае обоснования такой меры производителями. Торговые сети стараются увеличивать цены постепенно, даже демпфируют закупочные цены за счет экономии затрат.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября поставщики предупредили о повышении цен на куриное мясо и яйца. В Минпромторге объяснили подорожание ростом издержек и себестоимости.

Напомним, более 60% россиян «проедают» половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% – примерно треть.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.10.21

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