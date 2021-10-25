В Самаре тестируют систему защиты от колумбайнеров

В самарской школе запустили систему распознавания предметов у входящих. Программа реагирует на людей с оружием и подает сигнал тревоги, пишет «Коммерсант».

Компания NtechLab взяла за основу систему распознавания лиц и доработала, чтобы защитить школьников от нападения одноклассников или бывших выпускников. У продукта уже есть шесть потенциальных покупателей, среди которых местные власти.

Планируется, что система подаст сигнал охраннику, если в здание войдет человек с оружием. Если охрана не среагирует, программа продолжит действовать самостоятельно. Входы в школу будут заблокированы, а в полицию уйдет сигнал о возможной угрозе. Система даже сама включит тревогу в школе, чтобы предупредить учеников и сотрудников.

Разработчик признал, что пока программа может не среагировать на человека с небольшим пистолетом. Основное внимание специалисты уделили распознаванию винтовок и дробовиков.

Напомним, 18 октября школьник в Пермском крае пришел в учебное заведение с ружьем и открыл стрельбу. Одного ученика ранило осколками двери, в которую попал нападавший. Мальчика с оружием обезвредила директор школы, а СКР возбудил уголовные дела.

Ранее омская девятиклассница с младшим приятелем дома сделали самодельные бомбы, которые планировали подорвать в лицее. Девушка стала фигурантом уголовного дела.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 25.10.21

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