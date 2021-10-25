Песков связал подорожание продуктов с международной ситуацией

Цены на продукты в России зависят от ряда объективных факторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал в их числе инфляционные процессы и неблагоприятную международную конъюнктуру.

Представитель Кремля напомнил, что правительство проводит постоянный мониторинг цен и задействует механизмы против «скачкообразного повышения». Но остаются объективные факторы, которые нужно «принимать как данность».

«Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее производители круп анонсировали новое повышение цен на свою продукцию на 10-20% в ноябре. Поставщики сослались на подорожание сырья и упаковки, из-за чего себестоимость круп увеличилась.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.10.21

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