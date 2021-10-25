Бьющие ценовые рекорды гречка и овсянка снова подорожают

Производители круп предупредили о подорожании своей продукции на 10-20%. Цены вырастут уже в ноябре, несмотря на новый урожай.

Один из крупных поставщиков круп «Роса» рассказал, что в Алтайском крае производители за год подняли цены с 57 руб. до 80 руб. за килограмм крупы. Только с 1 августа по 15 октября гречка подорожала на 38%, овес – на 32%, ячмень – на 36%, пишет «Коммерсантъ». Агрохолдинг «АФГ Националь» тоже пожаловался на скачок себестоимости круп. Так, полипропиленовая и картонная тара за последний год подорожала вдвое, а сырье – на 30%.

Торговая сеть «Верный» подтвердила получение уведомления о повышении цен, отметив, что в среднем подорожание составляет 15%.

В Минсельхозе подтвердили, что производители сдерживали цены за счет собственных издержек. Но в министерстве уверены, что российские компании полностью покрывают спрос на основные крупы на внутреннем рынке.

Напомним, в сентябре овсяные хлопья впервые перешагнули ценовой барьер в 80 рублей за килограмм. Цена достигла 80,9 рубля. Гречка в середине сентября поставила собственный ценовой рекорд – более 100 рублей за килограмм.

Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.10.21

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