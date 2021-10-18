Цены на овсянку в России достигли исторического максимума

Цены на овсяные хлопья в России бьют рекорды. Стоимость геркулеса превысила более 80 рублей за килограмм. По данным Росстата, в августе цена на хлопья для овсянки в рознице достигла 80,5 рубля, а в сентябре стоимость выросла до 80,9 рубля.

Планку 80 рублей за килограмм цена на овсяные хлопья преодолела впервые за историю наблюдений Росстата (с 2000 года), сообщает РБК. Причем подорожал не только сам геркулес, но и овсяная каша в магазинах, включая хлопья быстрого приготовления – до 94 рублей за килограмм. Рост цены с января по август составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в исследовательской компании GfK.

По словам представителя торговой сети «Лента», в этом году поставщики подняли цены на овсяные хлопья в пределах 20% в сравнении с ценами 2020 года.

Как отметил представитель крупнейшей торговой сети Восточной Сибири «Командор» Дмитрий Болотов, ранее поставщики неоднократно предупреждали о росте оптовых цен. Они ссылались «на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, – в Сибири и на Урале», напомнил он.

Меж тем в Минсельхозе России заявили, что дефицита овса нет. Представитель ведомства уверяет, что текущих объемов производства этого продукта достаточно, чтобы полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка.

Надо отметить, что рекордный рост цен на овсяные хлопья фиксировался и в прошлом году. Эксперты связывали резкое подорожание со снижением посевных площадей овса и неблагоприятные погодные условия в Сибири.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.10.21

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