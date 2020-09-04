В России резко подорожала овсянка

Овсяные хлопья и геркулесовая каша сильно подорожали. Цены на эти продукты достигли исторического максимума. Об этом сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Причина роста стоимости – снижение посевных площадей овса и неблагоприятные погодные условия в Сибири.

Оптовая цена овсянки выросла на треть, розничная – на 10%, передает РБК. Стоимость овса никогда не была такой высокой, подтвердили в Российском союзе мукомольных и крупных предприятий. Сейчас овес поступает на крупяные предприятия по цене 11-12 тысяч рублей за 1 т, тогда как год назад – по 9 тысяч рублей.

По данным Росстата, летом прошлого года отпускные цены у крупозаводов на овсяные хлопья равнялись 25 рублей за 1 кг, в июле 2020 года – уже 48 рублей. В результате выросла стоимость овса и в рознице. В июле этого года розничная цена на овсяные хлопья «Геркулес» выросла на 10% по сравнению с июлем 2019-го и достигла 71,2 рубля за 1 кг. По официальной статистике, это самое высокое значение минимум с 2000 года.

Подорожание обусловлено сокращением посевов овса, площадь полей этой культуры снижалась с 2012 года. Если в 2013 году, по информации Росстата, овсом в России были засеяны 3,4 млн га, то к 2019 году площади посевов снизились до 2,5 млн га.

Кроме того, сказалась неблагоприятная погода в крупнейших регионах-производителях в Сибири, где собирают около 40% всего урожая овса. В частности, Алтайский край и Новосибирская область пострадали из-за засухи – в июле аграрии предупреждали, что возможен недобор урожая.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.09.20

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