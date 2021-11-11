Росстандарт: через два года разбавленное топливо исчезнет с АЗС

Фальсификат почти полностью исчезнет с российских заправок через два года, заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов. За разбавление топлива и недолив ведомство пригрозило АЗС оборотными штрафами.

«В ближайшие пару лет доля на рынке фальсификатов практически будет сведена к нулю. В новой редакции КоАПа, а сейчас уже финальная стадия разработки этого законопроекта, предусмотрено введение оборотных штрафов: и за нехорошее качество топлива, и за недоливы», – сказал Кулешов (цитата по ТАСС).

По данным Росстандарта доля заправок с нарушениями по качеству топлива составляет 6,5-7,5% от общего числа станций в России. В 2015 году нарушения находили у каждой пятой АЗС. При этом, плохой дизель встречается в 15% случаев, а поддельный бензин – в 1-3%.

Напомним, в ноябре 2019 года некачественный бензин и дизтопливо заливали более чем на 20% АЗС в 18 регионах. Лидерами по нарушениям были Крым, Севастополь, Дагестан, Чечня, Рязанская область.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.11.21

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