Борщевой набор в Самарской области подорожал на 120% за год

Скачок цен на борщевой набор в Самарской области составил до 120% по сравнению с ноябрем 2020 года. Власти Самарской области решили стимулировать проведение сельскохозяйственных ярмарок и выдавать малоимущим деньги на продукты.

По данным Самарстата, цены на капусту в годовом выражении выросли на 120%, картофель – на 85%, свеклу – на 42%, морковь – на 38%, лук – на 37%. Заметнее всего овощи подорожали в несетевых магазинах, сообщает ГТРК «Самара».

Самарский губернатор Дмитрий Азаров поручил проверить цены на курятину, хлебобулочные изделия, «борщевой набор». Он призвал региональные и муниципальные власти «добиваться доступных цен». Для этого рекомендовано проводить больше сельскохозяйственных ярмарок, мониторить цены на продукты.

«Отдельно прорабатываем вопрос выделения средств малообеспеченным гражданам на покупку определенных продуктов», – цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что проблема подорожания продуктов существует в различных регионах. Так, на Среднем Урале быстро растут цены на картофель, молоко, мясо и куриные яйца. За минувший месяц стоимость картофеля выросла почти на 15%.

Ранее днем Минсельхоз РФ предложило стабилизировать цены «борщевой набор» путем увеличения посевных площадей и постройки новых хранилищ.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 12.11.21

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