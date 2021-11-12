Больше выращивать и больше хранить: правительство надеется снизить цены на «борщевой набор»

Министерство сельского хозяйства РФ предложило меры по стабилизации цен на овощи из так называемого «борщевого набора». Основные идеи – увеличение посевных площадей и постройка новых хранилищ. По мнению экспертов, правительству также стоит пересмотреть параметры госпомощи аграриям, сейчас субсидирование рассчитывается из цен трехлетней давности.

Новые меры Минсельхоз направил в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, по поручению которой они и разрабатывались, пишут «Известия». Так до 2025-го планируется на 14%, по сравнению с прошлым годом, увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови – до 108,3 га. При этом 60% новых площадей будут вводить из ранее неиспользуемых.

Кроме того, будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции. В настоящее время мощность единовременного хранения овощей составляет 8,5 млн т. «При сборах 5,5 млн т овощей объем хранилищ у нас на 1,6 млн т, – рассказал исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. – Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей».

В Минсельхозе напомнили, что компаниям предоставляются компенсации на создание и модернизации хранилищ. Господдержка может доходить до 20% от фактической стоимости. По словам Глушкова, параметры субсидирования также стоит пересмотреть, так как сейчас бизнес получает компенсации по ценам 2018 года и помощь от государства оказывается на уровне 10%.

Согласен с уточнениями Глушкова и директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM, руководитель проекта Skladium Александр Перфильев. По его словам, сейчас возведение хранилища обойдется в 40-50 тыс. рублей за 1 кв. м. За последний год сильно подорожали стройматериалы. Предельная стоимость возведения овощехранилища была установлена еще в 2018 году на уровне 25 тыс. рублей за «квадрат» и с тех пор не пересматривалась. Целесообразно увеличить ее до 40-50 тыс. рублей, считает эксперт.

Напомним, овощи в России начали сильно дорожать с июня. При этом все категории продуктов росли в стоимости, но лидерами стали товары из «борщевого набора». Так, по данным Росстата, морковь выросла в цене в два раза, а свекла – почти в три. В начале осени Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу расширить сотрудничество российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ. Также было предложено вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, что должно позволить исключить посредников из торговой цепочки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.11.21

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