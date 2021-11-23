Есть госгарантии, дефолта не будет: Минфин отреагировал на ситуацию с долгами «Роснано»

Минфин России прокомментировал ситуацию с долгами госкорпорации «Роснано» после приостановки торгов ее облигациями.

В ведомстве пообещали, что долговые обязательства «Роснано», обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться.

В настоящее время правительство РФ прорабатывает механизмы повышения эффективности деятельности госкорпорации, в том числе по ее выходу «из исторического проектного портфеля», говорится в сообщении Минфина.

В министерстве при этом подчеркнули, что «ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями».

Что будет с долгами, не обеспеченных госгарантией, в комментарии ничего не говорится.

Минфин также отметил, что сейчас «Роснано» «продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».

По информации источника РБК, объем обязательств госкорпорации на данный момент составляет около 148 млрд рублей, из них 108 млрд рублей не обеспечены государственными гарантиями.

Напомним, в пятницу, 19 ноября, Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» на общую сумму более 70 млрд рублей. Позднее пресс-служба биржи проинформировала, что приостановка была произведена по предписанию Банка России.

Госкомпания в свою очередь сообщила, что обсудила с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов, для того чтобы избежать «наиболее негативных сценариев», признав, что ее финансовая модель «требует корректировок».

Накануне торги облигациями «Роснано» были возобновлены, но различные выпуски потеряли в цене 6-22 процентных пункта. На фоне ситуации с облигациями госкомпании биржевые индексы заметно просели.

Москва, Наталья Петрова

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