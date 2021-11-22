«Черный понедельник»: «Роснано» обвалило Московскую биржу

Один из основных российских фондовых индикаторов – индекс Московской биржи упал ниже 3 900 пунктов на фоне массированных распродаж бумаг инвесторами, напуганными, как отмечают аналитики, ситуацией с облигациями госкорпорации «Роснано». К 16:24 мск индекс рухнул на 3,37% до 3 882,71 пункта, что стало самым большим снижением в 2021 году.

Индекс РТС снизился еще значительно – более чем на 5% до 1637,42 пункта.

Эксперты «Финам» обращают внимание, что обвальные продажи были вызваны долговыми проблемами госкорпорации «Роснано».

«В пятницу новость от Мосбиржи о приостановке торгов облигациями «Роснано» на общую сумму более 70 млрд рублей, появившуюся в конце торгового дня, заметили не все игроки. Позднее пресс-служба биржи проинформировала, что приостановка была произведена по предписанию Банка России. И уже в выходные инвестсообщество активно обсуждало произошедшее, поскольку это выходило за рамки рядового события. И дефолт или реструктуризация такой компании, по общему мнению экспертов, может вызвать негативную волну на рынке, которая коснется не только корпоративного долга, но и долгов регионов», – пояснила аналитик Лиана Гайнутдинова.

Впрочем, как отмечается в ее обзоре, возможность дефолта эксперты считают маловероятной: государство до это вряд ли допустит, но на настроениях инвесторов это событие сказалось крайне негативно и распространилось на весь российский рынок.

Между тем, госкомпания сообщила, что обсудила с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов, для того чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». Сегодня торги облигациями «Роснано» были возобновлены, но различные выпуски «просели» в цене на 6-22 п.п.

Москва, Светлана Антонова

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